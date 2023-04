Embraer estuda acordo com companhia aérea da China para venda de 20 jatos comerciais

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta terça-feira (11), fontes disseram à Reuters que a Embraer pretende assinar um acordo para a venda de 20 jatos comerciais a uma companhia aérea chinesa durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China nesta semana.

Esse empreendimento com o grupo chinês Avic, lançado em 2003 durante o primeiro mandato presidencial de Lula, produziu uma geração anterior de jatos regionais e jatos executivos Legacy 650, relata a mídia.

Ao todo, a Embraer entregou 110 aeronaves comerciais para companhias aéreas chinesas, incluindo 70 para a Hainan Airlines e 20 para a China Southern, de acordo com registros de valores mobiliários.

Desde que deixou Harbin em 2016, a fabricante de aviões não recebeu nenhum novo pedido de uma companhia aérea chinesa.

A ICBC Financial Leasing, uma subsidiária do Banco Industrial e Comercial da China, recebeu cinco dos dez E195-E2 de última geração encomendados no final do ano passado, de acordo com um documento da Embraer.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.