Embraer produzirá Super Tucanos em Portugal em parceria com Ogma

O acordo será oficializado durante a visita do presidente Lula a Portugal

247 - Em sua visita oficial a Portugal, o presidente Lula vai oficializar um acordo que prevê a produção e manutenção em solo português da aeronave de defesa Super Tucano em parceria da Embraer com a empresa portuguesa Ogma – Indústria Aeronáutica de Portugal, afirmou o ministro da Defesa, José Múcio, citado pela agência Broadcast.

Desenvolvido no Brasil, o Embraer EMB-314 "Super Tucano" é uma aeronave turboélice de treinamento avançado e ataque leve produzida em duas linhas de montagem nos Estados Unidos e no Brasil, e recebeu a certificação da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) de acordo com os mais recentes padrões militares.

Os Super Tucanos sob o acordo serão fabricados seguindo os padrões da Otan, afirmou ainda Múcio. A nova parceria deve ser o grande destaque da agenda de negócios da viagem do presidente Lula à Europa.

A Ogma já tem uma parceria com a Embraer na produção do avião de transporte tático e reabastecimento KC 390.

O presidente Lula está em Portugual, em sua primeira viagem à Europa durante seu terceiro mandato. Espera-se que a viagem resulte em cerca de dez acordos entre Brasil e Portugal, segundo estimativas do Itamaraty. Oito desses acordos já estavam concluídos antes da viagem do petista, enquanto os outros dois deverão ser finalizados em Lisboa. Após a visita oficial a Lisboa, o presidente Lula segue para a Espanha.

