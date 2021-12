Emir de Dubai é condenado a pagar R$ 4,1 bilhões à ex-mulher e aos filhos em processo de divórcio

Apoie o 247

247 - A Justiça britânica condenou o emir de Dubai, Mohamed bin Rashid Al-Maktoum, a pagar 550 milhões de libras (US$ 725 milhões ou mais de R$ 4,1 bilhões) à sua ex-mulher e aos filhos. O valor arbitrado no processo de divórcio a maior indenização do gênero já concedida por um tribunal inglês na história.

A sentença do juiz em favor da princesa Haya Bint Al-Hussein da Jordânia, de 47 anos, visa cobrir o sustento dos filhos do casal, Al Jalila, de 14 anos, e Zayed, de 9 anos. De acordo com o G1, a princesa Haya era uma das seis esposas de Al-Maktoum, de 72 anos, mas fugiu de Dubai e pediu à Justiça britânica proteção para um de seus filhos de um casamento forçado e também uma medida protetiva contra assédio e ameaças.

Em 2020, o emir já havia sido condenado pela Justiça britânica pelo sequestro das filhas e por ameaçar a ex-mulher.

