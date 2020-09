Emissora estatal bielorrussa divulga gravação de ligação entre Varsóvia e Berlim sobre Navalny

Sputnik - A emissora estatal bielorrussa divulgou nesta sexta-feira (4) registros de uma chamada telefônica entre autoridades de Varsóvia e Berlim sobre o opositor russo Aleksei Navalny

Na quinta-feira (3), o presidente da Bielorrússia, Aleksandr Lukashenko, disse que o serviço de inteligência de seu país tinha conseguido interceptar uma chamada provando que a alegação da chanceler alemã, Angela Merkel, de que Navalny tinha sido envenenado era uma mentira deliberada.

Em encontro realizado em Minsk com o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, o presidente bielorrusso afirmou que o Ocidente estava preparando "travessuras" contra a Rússia antes das eleições regionais. Lukashenko comentou então sobre a existência da interceptação da chamada sobre o suposto envenenamento do opositor.

"Nós interceptados uma conversa interessante, a qual claramente fala que isso é uma falsificação. Não teve nenhum envenenamento de Navalny", disse o chefe de Estado, que prometeu entregar a gravação para a inteligência russa.

Provas não seriam importantes na 'guerra'

Na alegada gravação liberada pela emissora estatal, que dura menos de um minuto, dois indivíduos, identificados apenas pelos nomes de Nick e Mike, discutem documentos sobre o envenenamento de Navalny que seriam apresentados ao gabinete de Angela Merkel.

O suposto representante alemão afirma que os documentos estão prontos e seriam transferidos para o escritório da chanceler, acrescentando que declaração de Merkel sobre a questão estava sendo aguardada.

Quando o suposto representante polonês pergunta se o envenenamento tinha sido real, a autoridade alemã responde que isso não era importante, pois numa "todos os métodos eram válidos na guerra".

No dia 20 de agosto, Navalny foi hospitalizado após se sentir mal durante um voo entre as cidades russas de Tomsk e Moscou. Durante sua internação na Rússia não foram apontados traços de envenenamento . No dia 22 de agosto, o blogueiro foi transportado para a Alemanha, onde médicos locais afirmaram que ele havia sido envenenado com a substância Novichok.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.