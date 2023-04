Emocionado, Biden diz no Parlamento irlandês: "estou em casa"

Biden começou sua viagem com um tom mais sério na Irlanda do Norte edit

DUBLIN (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao Parlamento irlandês que estava "em casa" em um discurso emocionado no segundo dia de uma nostálgica viagem de três dias celebrando sua herança irlandesa enquanto se prepara para uma campanha de reeleição planejada para 2024.

"Estou em casa... só gostaria de poder ficar mais tempo", disse ele, recebendo aplausos e vivas no salão lotado.

Em uma das mais longas viagens ao exterior de seu mandato, Biden se tornou o quarto presidente dos Estados Unidos a se dirigir ao Parlamento irlandês depois de John F. Kennedy, Ronald Reagan e Bill Clinton. Um banquete de Estado foi planejado para a noite.

"Bem, mãe, você disse que aconteceria", disse ele olhando para o céu no início de seu discurso, depois de conhecer também alguns parentes distantes de sua falecida mãe na quarta-feira.

Biden começou sua viagem com um tom mais sério na Irlanda do Norte, onde na quarta-feira fez um apelo aos líderes políticos locais para restaurarem seu governo de compartilhamento de poder com a promessa de um investimento significativo do governo dos EUA.

Mas assim que cruzou a fronteira após aquele discurso, Biden mudou para anedotas folclóricas de seus parentes irlandeses e fotos com moradores entusiasmados.

Seu tataravô Owen Finnegan trocou o condado irlandês de Louth pelos Estados Unidos em 1849. Na sexta-feira, Biden deve se encontrar com parentes de outro lado de sua família no condado de Mayo, na costa oposta da Irlanda.

