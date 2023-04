Empolgada, Dilma diz que reunião com Lula no Banco dos Brics será "momento especial", assista

Ex-presidente do Brasil e nova chefe do Novo Banco de Desenvolvimento foi procurada por diversos jornalistas durante chegada de Lula à China edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que trabalha desde o fim de março à frente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) em Xangai, foi entrevistada por uma enxurrada de jornalistas durante a recepção ao presidente Lula (PT) em sua chegada à China nesta quarta-feira (12) .

Com um sorriso no rosto, Dilma fez mistério aos profissionais de imprensa, em matéria televisiva veiculada pelo canal GloboNews: "amanhã vai ser um momento especial, então nós guardamos tudo para amanhã". Vale lembrar que os primeiros compromissos de Lula no país asiático se iniciam nesta quinta (horário local) e envolvem reuniões com Dilma e a equipe da presidência do NDB - também conhecido como Banco dos Brics.

Perguntada sobre sua adaptação a Xangai, a ex-presidente do Brasil afirmou que é uma cidade "muito agradável, com paisagismo lindo, cheia de árvores e flores."

Por fim, Dilma disse estar com expectativas "muito grandes e desafiadoras" sobre a missão de comandar o Banco dos Brics. Confira no vídeo abaixo:

