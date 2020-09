Empresa chinesa dona do TikTok rejeita oferta da Microsoft

Após mais de um mês de negociação, o TikTok não será mais comprado pela Microsoft. A empresa chinesa de tecnologia dona do aplicativo de vídeos, a ByteDance, rejeitou a oferta da transnacional americana edit

247 – Após mais de um mês de negociação, o TikTok não será mais comprado pela Microsoft. A empresa chinesa de tecnologia dona do aplicativo de vídeos, a ByteDance, rejeitou a oferta da transnacional americana de adquirir operações nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A reportagem é do portal G1.

A operação do TikTok nos Estados Unidos precisa ser adquirida por uma empresa norte-americana até esta terça-feira (15) para evitar que o aplicativo seja banido do país. Além da Microsoft, a Oracle está em negociações com a ByteDance, acrescenta a reportagem.

