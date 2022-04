Empresa polonesa que se recusa a pagar em rublos diz que Gazprom vai interromper fornecimento de gás nesta quarta-feira

Apoie o 247

Sputnik Brasil - A empresa polonesa de petróleo e gás PGNiG informou que recebeu uma notificação da Gazprom sobre a suspensão completa do fornecimento de gás pelo gasoduto Yamal a partir desta quarta-feira, 27.

"Em 26 de abril, a Gazprom informou a PGNiG de sua intenção de suspender as entregas sob o contrato Yamal no início do dia do contrato, em 27 de abril", disse em comunicado a empresa polonesa.

Segundo a companhia, "por enquanto, a infraestrutura de transporte de gás e de armazenamento subterrâneo está funcionando sem problemas".

A PGNiG afirma que os consumidores estão sendo abastecidos com o combustível "de acordo com a demanda atual".

Neste momento, a ocupação de armazenamento é de cerca de 80%, divulgou a empresa. A taxa é significativamente superior ao do período correspondente de anos anteriores, segundo o comunicado.

A PGNiG admite que se recusou a pagar o fornecimento de gás russo em rublos, mas considera a interrupção da entrega de combustível da Rússia "uma violação das obrigações contratuais".

"A PGNiG se recusou a cumprir suas obrigações de pagar o gás natural fornecido pela Gazprom sob o contrato Yamal em rublos russos, de acordo com o decreto do presidente da Rússia", diz o comunicado.

