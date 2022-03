Empresário russo oferece US$ 1 milhão para quem prender Vladimir Putin

Apoie o 247

247 - O empresário russo Alex Konanykhin, contrário à ação militar da Rússia contra a Ucrânia, usou as redes sociais para anunciar que está pagará US$ 1 milhão para quem prender o presidente Vladmir Putin.

“Prometo pagar US$ 1 milhão ao oficial que, de acordo com seu dever constitucional, prender Putin como prisioneiro de guerra pelas leis russas e internacionais”, postou. Em uma postagem anterior, que foi apagada, ele postou uma foto de Putin com a frase “procura-se vivo ou morto” logo abaixo da imagem.

Konanykhin também acusou o presidente russo de “violar a Constituição ao eliminar eleições livres e assassinar seus oponentes”. Konanykhin, que hoje atua como investidor do mercado de criptomoedas, já chegou a ser o homem mais rico da Rússia, em 1992.

Em 1996, porém, ele foi preso nos Estados Unidos sob as acusações de ligações com a máfia russa e pelo suposto desvio de US$ 8 milhões do Russian Exchange Bank. Atualmente, ele mora nos EUA.

Confira a postagem de Alex Konanykhin.

