Empresas buscam ex-soldados para missões na Ucrânia e oferecem até R$ 10 mil por dia

247 - Um site chamado Silent Professionals, voltado para o recrutamento de profissionais do setor militar e de segurança privada, oferece até US$ 2 mil (cerca de R$ 10 mil) por dia, mais bônus, para ajudar a resgatar famílias no conflito entre Rússia e Ucrânia, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (10) em reportagem da BBC News.

A plataforma não divulga o nome da empresa contratante, mas, de acordo com Robert Young Pelton, especialista em empresas militares privadas (PMCs, na sigla em inglês), profissionais estão sendo recrutados por valores entre US$ 30 mil e US$ 6 milhões (R$ 152 mil e R$ 30 milhões) para ajudar a retirar pessoas da Ucrânia.

O preço das evacuações varia de acordo com a complexidade do trabalho, explica Tony Schiena, CEO da Mosaic, uma empresa de inteligência e consultoria de segurança com sede nos Estados Unidos que já opera na Ucrânia. "Quando há uma quantidade maior de pessoas, o risco aumenta. As crianças e as famílias são mais difíceis. Tudo depende dos métodos que usamos (para a retirada)", disse.

As missões da Mosaic são majoritariamente guiadas por inteligência, em vez de confronto armado, disse Schiena, ex-agente de inteligência sul-africano cuja empresa tem em sua direção ex-oficiais de inteligência do alto escalão dos EUA.

Segundo Schiena, atualmente, a Mosaic está trabalhando com clientes privados, corporações e pessoas politicamente expostas, para ajudar a evacuá-los da Ucrânia. Ele destacou que uma "agência de inteligência de um país muito grande" que queria tirar seus cidadãos estava entre seus clientes.

"Dependendo de como o conflito se desenrolar, penso que haverá uma demanda constante por (PMCs). Há uma necessidade constante e, à medida que (a guerra) aumenta ou diminui, sempre haverá algo que nos pedem para fazer", complementou.

Um relatório do site Aerospace & Defense News apontou que a indústria militar e de segurança privada global valerá mais de US$ 457 bilhões (R$ 2,3 trilhões) em 2030, quase o dobro dos US$ 224 bilhões (R$ 1,3 trilhão) em 2020.

