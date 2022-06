Empresas de entretenimento nos EUA vão ajudar funcionárias que queiram fazer aborto

Justiça dos EUA definiu que os estados decidirão sobre a legalidade do aborto. Empresas estão dispostas a custear as despesas de funcionárias que queiram interromper a gravidez edit

Apoie o 247

ICL

247 - As plataformas de streaming e empresas de entretenimento nos Estados Unidos - Netflix, Disney, Paramount, Discovery, Sony e Meta, entre outras - criaram diretrizes para ajudar funcionárias que queiram interromper a gravidez, segundo o Na Telinha. A decisão veio após a Suprema Corte do país suspender o direito constitucional ao aborto.

De acordo com a determinação judicial, os estados poderão decidir sobre a legalidade, ou não, do aborto. Se a mulher estiver em algum estado no qual seja proibido interromper a gravidez, as empresas de entretenimento irão custear as despesas para que a funcionária em questão faça o procedimento em um local legalizado.

Uma fonte da Disney declarou à revista Variety: "continuamos comprometidos em fornecer acesso total a cuidados de qualidade e acessíveis”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Netflix já se posicionou a favor de ajudar as funcionárias que queiram abortar. Seus funcionários, segundo a empresa, podem ser reembolsados em até US$ 10 mil por procedimentos como: tratamento de câncer, transplantes, transição de gênero e aborto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Warner Bros. e Discovery expandiram o convênio médico fornecido às suas empregadas para que elas possam abortar de maneira segura em outra localidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Meta, proprietária do Facebook, disse que estuda a melhor maneira de ajudar suas funcionárias. "Estamos no processo de avaliar a melhor forma de fazê-lo, dadas as complexidades legais envolvidas".

A LiveNation, responsável pela produção de grandes shows mundiais, declarou: "nós estamos com as mulheres. Vamos cobrir todas as despesas de viagem para nossas funcionárias que precisam do acesso a uma cobertura de saúde fora do seu estado natal. Vamos apoiar também o direito a manifestação e iremos pagar todas as despesas carcerárias para quem for preso por protestar pacificamente. Também estamos em colaboração com as iniciativas dos nossos artistas, como Lizzo e sua campanha para arrecadar donativos para o movimento do direito ao aborto".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE