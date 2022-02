Encontro entre Xi e Putin nos Jogos Olímpicos de Inverno abre novo capítulo nas relações China-Rússia

Apoie o 247

247 - A China está comemorando o Ano Novo Chinês sob o olhar do mundo global por sediar os Jogos Olímpicos de Inverno. Somando-se ao clima festivo, está a visita programada do presidente russo, Vladimir Putin, e a participação na cerimônia de abertura do grande evento esportivo, informa a Xinhua.

Quase três anos após a última visita de Putin à China, a viagem testemunhará o 38º encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo desde 2013.

Xi disse que está muito ansioso por esta "reunião para os Jogos Olímpicos de Inverno" e está pronto para trabalhar com Putin "por um futuro compartilhado" para abrir conjuntamente um novo capítulo nas relações China-Rússia pós-Covid

Em 2014, Xi participou da cerimônia de abertura dos 22º Jogos Olímpicos de Inverno realizados na cidade russa de Sochi, que marcou a primeira participação de um chefe de Estado chinês na cerimônia de abertura de um grande evento esportivo realizado no exterior.

Durante suas conversas com Putin, o presidente chinês disse que foi à Rússia para dar seus parabéns pessoalmente, como é costume do povo chinês fazê-lo nas ocasiões alegres de seus vizinhos.

Oito anos depois, embora a pandemia tenha atrapalhado os intercâmbios entre os países, o "convívio para os Jogos Olímpicos de Inverno" entre os dois líderes acontecerá em Pequim. Não será apenas o primeiro encontro presencial entre os chefes de Estado dos dois países em cerca de dois anos, mas também um grande evento nas relações internacionais no início deste ano.

Antes da visita, Putin expressou em várias ocasiões sua confiança no sucesso da China como anfitrião da festa esportiva.

"Há todos os motivos para acreditar que os Jogos de Pequim serão realizados em alto nível e farão parte dos recordes de ouro da família olímpica mundial", disse Putin durante uma reunião virtual com atletas russos.

De Sochi a Pequim, a troca de visitas dos dois presidentes aos Jogos Olímpicos de Inverno demonstrará vividamente o apoio mútuo da China e da Rússia para a realização de grandes eventos ou celebrações, como também é exemplificado pela presença de Xi no desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha de Moscou e a participação de Putin no Fórum do Cinturão e Rota para Cooperação Internacional.

Essas trocas frequentes também são um testemunho da amizade sincera entre os dois líderes, bem como entre os dois países.

Em 2017, Putin concedeu a Xi a mais alta honraria da Rússia, a Ordem de Santo André, o Apóstolo, o Primeiro Chamado. Um ano depois, Xi concedeu a Putin a primeira Medalha da Amizade da República Popular da China.

Essa amizade cada vez maior não está florescendo acidentalmente, mas foi alimentada pela perspectiva comum dos dois líderes sobre a importância dos laços bilaterais e sobre questões internacionais.

"Compartilhamos visões semelhantes sobre o cenário internacional e abordagens à governança nacional", disse Xi em entrevista à mídia russa. "Mais importante, compartilhamos um alto grau de consenso sobre o significado estratégico do relacionamento China-Rússia e, portanto, a mesma determinação e desejo de aprofundar e sustentar seu crescimento".

A relação China-Rússia hoje tem o mais alto grau de confiança mútua, o mais alto nível de coordenação e o mais alto valor estratégico, tendo à frente os dois chefes de Estado.

