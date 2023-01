Enfermeiro revela as últimas palavras do papa emérito Bento XVI

Apoie o 247

247 - O Vaticano divulgou neste domingo (1) quais foram, segundo o enfermeiro que cuidava do papa emérito Bento XVI na manhã de sábado (31), as últimas palavras do pontífice.

Por volta das 3h da manhã, de acordo com o enfermeiro, Bento XVI afirmou: "Deus, eu te amo".

"Foram as suas últimas palavras compreensíveis, porque sucessivamente não foi mais capaz de se expressar", afirmou o bispo Georg Gänswein, secretário do papa aposentado.

A Santa Sé também publicou um testamento espiritual de Joseph Ratzinger - o papa Bento XVI -, redigido em 29 de agosto de 2006, em que ele pede, entre outros pontos, “de coração, perdão a quem ele possa ter prejudicado ao longo da sua vida”.

