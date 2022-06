Enfrentando inflação recorde, Biden pontua Exxon e petrolíferas para lucros

"A Exxon ganhou mais dinheiro do que Deus este ano", disse Biden em um discurso para estivadores e representantes sindicais no Porto de Los Angeles edit

LOS ANGELES, (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou nesta sexta-feira a indústria de petróleo dos Estados Unidos, e a Exxon Mobil Corp (XOM.N) em particular, de capitalizar uma escassez de oferta para engordar os lucros depois que um relatório mostrou que a inflação subiu para um patamar novo recorde de 40 anos.

A inflação ao consumidor nos EUA acelerou em maio, quando os preços da gasolina atingiram um recorde e o custo dos alimentos disparou, levando ao maior aumento anual em quatro décadas. Um galão de gasolina comum custava em média US$ 4,99 em todo o país na sexta-feira, de acordo com o grupo de motoristas AAA.

Biden, que assumiu o cargo prometendo reduzir a dependência dos EUA de combustíveis fósseis, disse na sexta-feira que espera acelerar a produção de petróleo, que deve atingir recordes nos Estados Unidos no próximo ano.

Mas ele também emitiu um alerta para a indústria, cujos lucros aumentaram com os preços do petróleo e do gás, apontando para os ganhos como evidência de que os consumidores estão pagando mais do que custos de mão de obra e frete mais altos.

"A Exxon ganhou mais dinheiro do que Deus este ano", disse Biden em um discurso para estivadores e representantes sindicais no Porto de Los Angeles. As companhias de petróleo dos EUA não estão usando lucros maiores para perfurar mais, mas para recomprar ações, acrescentou.

As recompras de ações melhoram o lucro por ação ao reduzir o número de ações em circulação, ajudando indiretamente a aumentar os preços das ações. As empresas veem as recompras como uma forma de recompensar os investidores.

"Por que eles não estão perfurando? Porque eles ganham mais dinheiro não produzindo mais petróleo", disse Biden. "Exxon, comece a investir e comece a pagar seus impostos."

A Exxon recuou com os comentários, observando que continuou a aumentar sua produção de petróleo, gasolina e diesel nos EUA e tomou empréstimos pesados ​​para aumentar a produção enquanto sofria perdas em 2020.

"Temos mantido contato regular com o governo, informando sobre nossos investimentos planejados para aumentar a produção e expandir a capacidade de refino nos Estados Unidos", disse o porta-voz Casey Norton.

A Exxon aumentará os gastos em 50% em suas participações de xisto no oeste do Texas, disse ele, onde espera aumentar a produção em 25% este ano, depois de adicionar 190.000 barris à produção de petróleo no ano passado. Uma expansão contínua da refinaria no Texas adicionará o equivalente a uma "nova refinaria de médio porte", disse Norton.

A Exxon, maior produtora de petróleo dos EUA, perdeu cerca de US$ 20 bilhões em 2020 e tomou emprestado mais de US$ 30 bilhões para financiar operações. Ela pagou US$ 40,6 bilhões em impostos no ano passado, US$ 17,8 bilhões a mais do que em 2020, disse ele.

O presidente falou durante uma visita ao Porto de Los Angeles, onde defendeu seu recorde econômico e de criação de empregos e desviou a culpa pela inflação, que disparou 8,6% no ano até maio, segundo um novo relatório do Departamento do Trabalho.

Em um comunicado sobre os dados de inflação de maio, Biden repreendeu as indústrias de petróleo, gás e refino dos EUA por usarem "o desafio criado pela guerra na Ucrânia como motivo para piorar as coisas para famílias com lucros excessivos ou aumentos de preços".

A Exxon registrou seu maior lucro trimestral em sete anos quando divulgou os lucros do quarto trimestre em fevereiro. Depois de interromper as recompras de ações há vários anos, ela as retomou este ano e prometeu gastar até US$ 30 bilhões até o próximo ano.

Outras grandes petrolíferas, incluindo Chevron, TotalEnergies e produtores de xisto dos EUA, relataram fortes resultados, já que os maiores players do setor se concentram em recompras de ações e investimentos em dividendos.

Várias empresas disseram que estão mantendo os gastos que podem aumentar a produção de petróleo para reduzir os preços do petróleo em mais de US$ 100 por barril, porque é isso que os investidores estão exigindo.

Os custos crescentes se tornaram uma dor de cabeça política para o governo Biden, que tentou várias medidas para reduzir os preços. Isso inclui uma liberação recorde de barris das reservas estratégicas dos EUA, isenções de regras relacionadas à produção de gasolina de verão e apoio aos principais países da OPEP para aumentar a produção.

Biden, em seus comentários de sexta-feira, pediu ao Congresso que aprove uma legislação para cortar energia, medicamentos prescritos e custos de envio.

As empresas de navegação tiveram um lucro de US$ 190 bilhões, um aumento de sete vezes em um ano, disse Biden no porto. A situação o deixou tão "visceralmente irritado" que ele queria "estalá-los", disse ele.

