Enquanto Bolsonaro faz lobby pela cloroquina, autoridade de saúde da administração Trump rejeita o remédio contra a Covid-19

Agência Sputnik - O responsável por coordenar a aplicação de testes de COVID-19 nos EUA afirmou neste domingo (2) que não há evidências de que a hidroxicloroquina seja um tratamento eficaz contra o novo coronavírus.

O secretário assistente do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, pediatra e almirante Brett Giroir, disse à rede de TV NBC que não apoia a hidroxicloroquina como tratamento, já que os ensaios "não mostram nenhum benefício".

"Precisamos seguir em frente e falar daquilo que é eficaz", destacou Giroir, sugerindo que o medicamento, cujos testes foram interrompidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), raramente seria prescrito para os pacientes.

A afirmação confirma as alegações do Dr. Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas do país, que também rejeitou a hidroxicloroquina como tratamento.

"A maioria dos médicos atua com base em evidências e eles não se deixarão influenciar pelo que aparece no Twitter ou em qualquer outro lugar. E a evidência científica mostra que a hidroxicloroquina não é efetiva neste momento", acrescentou.

