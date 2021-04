Enquanto fome cresce no Brasil, Bolsonaro ataca Venezuela: “comeram todos os animais”

Ele ainda classificou a decisão do STF de permitir o fechamento de igrejas como o "absurdo dos absurdos" edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro resolveu passear por Brasília sem máscara neste sábado (10) e usou do aumento da fome para atacar adversários políticos, como se não fosse ele o presidente da República. O mandatário encontrou refugiados venezuelanos, atacou o governo de Nicolás Maduro e disse que o aumento da fome no Brasil é fruto do isolamento social.

“Eu tô com um cachorrinho aqui. Na Venezuela esse cachorrinho estaria como? Não tem mais animais na Venezuela, comeram tudo. Não só cachorro e gato, até cavalo”, disse o presidente, repetindo uma fake news que tem sido difundida por ele já desde o ano passado.

“Um país riquíssimo em ouro e petróleo. O início da ditadura venezuelana, o pessoal mais rico foi embora, muitos para os Estados Unidos, e agora vem os pobres. Nós não queremos que o Brasil se transforme em uma Venezuela. Temos o exemplo de outros países da América do Sul de achar que o socialismo é bonito. Na Venezuela hoje são todos iguais na miséria, morrendo de fome”, completou.

