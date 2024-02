Enquanto Israel prossegue o genocídio, negociadores aguardam resposta do Hamas sobre cessar-fogo

Proposta foi costurada com EUA e Israel durante as conversações em Paris na semana passada edit

247 - Os mediadores do Catar e do Egito esperam uma resposta positiva do Hamas, que governa Gaza, à primeira proposta concreta para uma suspensão prolongada dos combates, acordada com Israel e os EUA nas conversações em Paris na semana passada, informa a Reuters.

Uma autoridade palestina próxima às negociações disse à Reuters que o texto prevê uma primeira fase de 40 dias, durante os quais os combates cessariam enquanto o Hamas libertaria os civis restantes entre os mais de 100 reféns que ainda mantém. Outras fases veriam a entrega de soldados israelenses e de corpos de reféns mortos.

Uma pausa tão longa no genocídio praticado por Israel seria a primeira desde 7 de Outubro.

Autoridades de saúde da Faixa de Gaza enclave disseram na quinta-feira (1) que o número confirmado de mortos palestinos subiu para mais de 27 mil, com milhares de mortos ainda sob os escombros.

Uma autoridade palestina disse que é improvável que o Hamas rejeite a proposta de imediato, mas exigirá garantias de que os combates não serão retomados, algo com que Israel não concordou.

Houve uma breve euforia em Gaza na quinta-feira, depois que comentários de um porta-voz do Catar na Universidade Johns Hopkins, em Washington, despertaram esperanças de cessar-fogo – e uma queda no preço do petróleo bruto.

Mas autoridades do Catar na capital Doha e Taher Al-Nono, conselheiro de mídia do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, disseram que o grupo ainda não respondeu.

Os residentes de Gaza disseram que as forças israelenses atacaram áreas ao redor dos hospitais em Khan Younis e intensificaram os ataques perto de Rafah.

