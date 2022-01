Enquanto o Brasil ainda nem chegou ao 5G, China já impulsiona a rede 6G

No início de janeiro, um instituto chinês afirmou ter realizado uma transmissão sem fio de sexta geração a uma velocidade de 206,25 gigabits por segundo edit

Sputnik - A China está impulsionando a tecnologia de comunicações 6G no marco do novo plano de desenvolvimento da economia digital, publicado recentemente pelo Conselho de Estado do país, informa o jornal South China Morning Post.

O projeto de economia digital da China com base no 6G marca seu último movimento para assumir um papel de liderança no desenvolvimento da tecnologia móvel avançada, segundo o jornal.

Desta forma, Pequim prevê impulsionar o apoio à pesquisa e ao desenvolvimento do 6G e "participar ativamente no estabelecimento de normas internacionais" para a tecnologia de comunicações móveis de sexta geração.

O número de solicitações de patentes 6G superou os 38.000 em todo o mundo, e as apresentadas pela China representam mais de 30%, ocupando o primeiro lugar entre todos os países, segundo um relatório de abril de 2021 da Administração Nacional da Propriedade Intelectual da China.

Recentemente, o instituto respaldado pelo governo chinês denominado Purple Mountain Laboratories afirmou ter feito um grande avanço na tecnologia móvel 6G, observa o jornal chinês.

Uma equipe de pesquisa liderada pelo professor You Xiaohu realizou pela primeira vez uma transmissão sem fio de sexta geração a uma velocidade de 206,25 gigabits por segundo.

Contudo, diversos especialistas consideram que o serviço 6G ainda está a uma década de distância, já que o mundo ainda tem que acordar as normas técnicas que suportarão as frequências, a modulação e as formas de onda da rede.

Enquanto o 5G deve aumentar a velocidade de transmissão de dados até 1.100 Mb/s, espera-se que o 6G possa ser até 100 vezes mais rápido.

Estima-se que o novo tipo de rede, que pode ser lançado até 2030, tenha a capacidade de se conectar com dispositivos muito mais complexos, entre eles carros automatizados. Além disso, poderia tornar realidade diversas ideias da ficção, como hologramas em tempo real ou veículos voadores.

