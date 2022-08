Enquanto os EUA observam novas restrições de chips da China, a turbulência se aproxima do mercado global

Restrições consideradas por Washington para interromper os avanços da China na fabricação de semicondutores podem prejudicar as frágeis cadeias globais de fornecimento de chips edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - As restrições à exportação consideradas por Washington para interromper os avanços da China na fabricação de semicondutores podem ter um custo substancial, dizem especialistas, potencialmente interrompendo as frágeis cadeias globais de fornecimento de chips - e prejudicando os negócios dos EUA.

A Reuters informou na segunda-feira que os Estados Unidos estão considerando limitar as remessas de equipamentos americanos de fabricação de chips para fabricantes de chips de memória na China que fabricam semicondutores avançados usados ​​em tudo, de smartphones a data centers. consulte Mais informação

As restrições impediriam fabricantes de chips como as gigantes sul-coreanas Samsung Electronics (005930.KS) e SK Hynix (000660.KS) de enviar novas ferramentas de tecnologia para fábricas que operam na China, impedindo-as de atualizar fábricas que atendem clientes em todo o mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Samsung e a SK Hynix, que controlam mais da metade do mercado global de chips de memória flash NAND, investiram pesadamente na China nas últimas décadas para produzir chips vitais para clientes, incluindo gigantes da tecnologia Apple (AAPL.O) , Amazon (AMZN.O ) , proprietário do Facebook Meta (META.O) e Google (GOOGL.O) . Assim como computadores e telefones, os chips são usados ​​em produtos como veículos elétricos que exigem armazenamento digital de dados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Somente a produção chinesa da Samsung responde por mais de 15% da produção global de flash NAND... Se houver alguma interrupção na produção, isso fará com que os preços dos chips subam", disse Lee Min-hee, analista da BNK Securities.

O potencial para novas turbulências - as restrições ainda não foram aprovadas - ocorre no momento em que a escassez global de chips que interrompeu os negócios de automóveis a dispositivos de consumo por mais de um ano está finalmente mostrando sinais de abrandamento. Os ajustes da cadeia de suprimentos e o enfraquecimento da demanda do consumidor em meio à desaceleração da economia global se combinaram para reparar os danos. consulte Mais informação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas a escassez ainda não foi totalmente resolvida. Quaisquer sinais de nova interrupção podem reacender a incerteza da oferta, provocando um aumento de preços – como visto no início deste ano, quando a China impôs restrições ao COVID-19 em Xian, onde a Samsung fabrica chips. consulte Mais informação

O equipamento de fabricação de chips deve ser instalado e totalmente testado meses antes do início da produção. Qualquer atraso no envio do equipamento para a China representaria um verdadeiro desafio para os fabricantes de chips, que buscam fabricar chips mais avançados nas instalações da China.

"Muitas empresas americanas, como a Apple, usam chips de memória Samsung e SK Hynix. Não importa qual estratégia (as empresas sul-coreanas) acabem escolhendo, ela terá implicações globais", disse Lee, analista da BNK Securities.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Samsung e SK Hynix se recusaram a comentar. Apple, Amazon, Meta e Google não responderam a e-mails solicitando comentários fora do horário comercial normal dos EUA.

Ambições, complicações

Na operação de chips de memória da Samsung em Xian, centro da China, um dos maiores projetos estrangeiros de chips no país, a empresa investiu um total de cerca de US$ 26 bilhões desde que inaugurou o local em 2012, incluindo produção de chips, testes e embalagem.

A gigante da tecnologia fabrica produtos flash NAND de 128 camadas em Xian, disseram analistas, chips que armazenam dados em dispositivos como smartphones e computadores pessoais, bem como em data centers.

A instalação responde por 43% da capacidade global de produção de memória flash NAND da Samsung e 15% da capacidade global de produção global, de acordo com a TrendForce no final do ano passado. consulte Mais informação

A repressão dos EUA, se aprovada, também pode complicar a ambição da SK Hynix de expandir sua presença no mercado NAND, onde ocupa a terceira posição no primeiro trimestre, atrás da Samsung e da japonesa Kioxia Holdings, que foi desmembrada da Toshiba Corp (6502.T) .

A SK Hynix concluiu no final do ano passado a primeira fase de sua compra de US$ 9 bilhões dos negócios de NAND da Intel (INTC.O) , incluindo sua fábrica de NAND em Dalian, na China. consulte Mais informação

Estratégias da China

A medida que está sendo considerada pelos Estados Unidos é um dos vários sinais recentes de aprofundamento das tensões entre Pequim e Washington sobre o setor de tecnologia.

O Congresso aprovou na semana passada uma legislação para subsidiar a produção de semicondutores nos Estados Unidos. Ela proíbe qualquer empresa que receba subsídios federais de investir em determinada tecnologia de chip na China durante o período do subsídio. consulte Mais informação

O aprofundamento das tensões pode fazer com que a Samsung e a SK Hynix tenham que revisar as estratégias de investimentos na China, disseram analistas e fontes do setor.

"Até agora, as empresas tendiam a investir em países como a China, onde os custos eram baratos", disse Kim Yang-jae, analista da Daol Investment & Securities.

"Essa não será mais a única consideração. A maior mudança que esses limites potenciais trarão será onde as próximas fábricas de chips serão construídas."

Eles também podem enfrentar retornos potencialmente decrescentes de suas fábricas multibilionárias na China, que podem ficar paralisadas fabricando chips de tecnologia mais antiga e menos lucrativos.

A SK Hynix não conseguiu atualizar suas instalações de produção de chips de memória DRAM em Wuxi, China, com as mais recentes máquinas de fabricação de chips de litografia ultravioleta extrema (EUV) fabricadas pela empresa holandesa ASML (ASML.AS) , pois as autoridades dos EUA não querem equipamentos avançados usados ​​no processo de entrada no país. consulte Mais informação

As máquinas EUV são usadas para fazer chips mais avançados e menores que são usados ​​em dispositivos de ponta, como smartphones.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.