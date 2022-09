Enquanto Rússia se prepara para incorporar território ucraniano, potências ocidentais alertam para novas sanções

Apoie o 247

247 - A Rússia está prestes a anexar uma faixa da Ucrânia dentro de dias, após o apoio esmagador obtido com a realização de quatro plebiscitos em regiões ucranianas. As potências ocidentais denunciaram as consultas como ilegais, informa a Reuters.

O chefe da câmara alta do parlamento russo disse que poderia considerar a incorporação das quatro regiões em 4 de outubro.

As administrações instaladas na Rússia das quatro províncias pediram formalmente a Putin para incorporá-las à Rússia, o que para as autoridades russas é uma formalidade.

"Isso deve acontecer dentro de uma semana", disse Rodion Miroshnik, embaixador instalado na Rússia em Moscou da República Popular de Lughansk, à agência de notícias estatal RIA.

"O principal já aconteceu - o referendo aconteceu. Portanto, digamos: a locomotiva já começou e é improvável que seja parada."

Para incorporar os territórios, que representam cerca de 15% da Ucrânia, algum tipo de tratado precisará ser assinado e ratificado pelo parlamento russo. As áreas serão vistas como parte da Rússia e seu guarda-chuva nuclear se estenderá a elas.

Os Estados Unidos disseram que imporiam novas sanções à Rússia e dariam nova ajuda militar à Ucrânia no valor de 1,1 bilhão de dólares.

