Entenda o erro na data de nascimento que fez adolescente ser condenado à pena de morte

247 - Há 25 anos, um adolescente indiano foi condenado à pena de morte por assassinato, sendo tratado como um adulto. Porém, em março deste ano, a Suprema Corte confirmou que ele era menor de idade na época do incidente e o libertou.

De acordo com reportagem da BBC, Niranaram, juntamente com outros dois homens, foi preso em seu vilarejo no Rajastão pelo assassinato de sete pessoas - cinco mulheres e duas crianças - na cidade de Pune em 1994. Em 1998, ele foi condenado à pena de morte sob a falsa premissa de que tinha 20 anos.

No entanto, o que acabou por salvar Niranaram da pena capital foi uma anotação encontrada em um antigo registro da escola em seu vilarejo natal, que indicava que ele havia nascido em 1º de fevereiro de 1982. Além disso, havia um certificado de transferência escolar com as datas de entrada e saída da escola, e um certificado do chefe do conselho do vilarejo confirmando que Narayan e Niranaram eram a mesma pessoa. Essas provas irrefutáveis levaram a Suprema Corte a liberá-lo da condenação injusta.

