Entrada da Finlândia na OTAN vai aumentar as tensões com a Rússia

247 – A entrada da Finlândia na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) pode gerar tensões com a Rússia, que historicamente se opõe à expansão da OTAN em sua área de influência.

A Finlândia, país localizado na fronteira com a Rússia, tem uma longa história de neutralidade em questões de segurança e tem mantido uma política de boa relação com seus vizinhos russos. A entrada na OTAN poderia ser vista pela Rússia como uma ameaça à sua segurança nacional e sua posição geopolítica, gerando tensões e possíveis conflitos.

Além disso, a Finlândia tem um histórico de cooperação com a Rússia em questões de segurança e defesa, tendo inclusive realizado exercícios militares conjuntos. A entrada na OTAN poderia afetar essa relação e gerar desconfiança por parte da Rússia.

A fronteira da Finlândia com a Rússia

A Finlândia tem uma fronteira comum com a Rússia que se estende por aproximadamente 1.340 km, sendo uma das maiores fronteiras terrestres da União Europeia. A fronteira começa no Golfo de Finlândia, ao sul, e segue em direção ao nordeste, atravessando florestas, rios e lagos até o extremo norte da Finlândia, na região da Lapônia. A cidade finlandesa mais próxima da fronteira com a Rússia é Imatra, localizada no sudeste do país. Já do lado russo, a cidade mais próxima da fronteira é Vyborg, localizada a cerca de 140 km a leste de São Petersburgo.

