Enviada israelense à Turquia é nomeada após anos de tensão

ANCARA, 27 Dez (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, recebeu as credenciais da nova embaixadora de Israel na Turquia nesta terça-feira (27), à medida que os dois países normalizam as relações após quatro anos de tensão.

A Turquia e Israel começaram a melhorar as relações com visitas de alto nível este ano, incluindo a visita do presidente israelense Isaac Herzog a Ancara. Eles concordaram em nomear embaixadores mutuamente em agosto.



Depois que o primeiro-ministro israelense designado, Benjamin Netanyahu, venceu as eleições no mês passado, ele e Erdogan concordaram em "trabalhar juntos para criar uma nova era nas relações" com base no respeito pelos interesses mútuos.



Irit Lillian, encarregado de negócios de Israel em Ancara desde janeiro de 2021, tornou-se embaixadora após apresentar sua carta de confiança a Erdogan.



Antes aliados regionais próximos, as relações entre Israel e a Turquia estão tensas há mais de uma década, com Ancara expulsando o embaixador de Israel após um ataque israelense em 2010 a um navio de ajuda para Gaza, que matou 10 cidadãos turcos.



As relações diplomáticas foram restauradas em 2016, mas dois anos depois a Turquia retirou seu embaixador de Israel e expulsou o enviado israelense quando as forças israelenses mataram vários palestinos que participaram de protestos na Faixa de Gaza.



Já enfrentando críticas antes de assumir o cargo de premiê , Netanyahu prometeu governar para todos os israelenses, mesmo quando chefiará um dos governos mais direitistas da história do país.

Reportagem de Huseyin Hayatsever; Edição por Jonathan Spicer e Nick Macfie

