Enviado chinês à ONU: é imperativo consertar a rede de energia da Ucrânia para que as pessoas sobrevivam ao inverno

Apoie o 247

ICL

NAÇÕES UNIDAS, 14 de janeiro (Sputnik) - Consertar a rede elétrica danificada da Ucrânia para que os residentes do país possam sobreviver ao inverno é um imperativo, disse o embaixador chinês nas Nações Unidas, Zhang Jun.



"A assistência humanitária internacional contínua é indispensável para ajudar as pessoas afetadas pelo conflito a sobreviver ao inverno. É imperativo ajudar a Ucrânia a reparar a infraestrutura energética danificada o mais rápido possível para que as pessoas possam sobreviver ao inverno", disse Zhang durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira.



O embaixador chinês também disse que consertar a rede de energia da Ucrânia o mais rápido possível ajudaria a evitar uma crise humanitária maior.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.