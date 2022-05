Enviado dos EUA ao Japão revela que verdadeiro objetivo de Biden com visita à Ásia é atacar a China

Apoie o 247

247 - Poucos dias antes da visita do presidente dos EUA, Joe Biden, à Ásia, seu enviado ao Japão, Rahm Emanuel, admitiu que a visita de Biden à Ásia tem como alvo a China.

A visita de Biden à Ásia é uma parte importante dos seus esforços para impulsionar a “Estratégia Indo-Pacífico” em toda a região da Ásia-Pacífico para tentar cercar a China militar, política e economicamente.

Mas analistas chineses disseram ao Global Times que depois da tentativa de promover a estratégia econômica Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) foi esnobada na semana passada pelos membros da ASEAN em Washington, sua tentativa no nordeste da Ásia será apenas mais um esforço infrutífero.

Antes da visita de Biden à Coreia do Sul e ao Japão a partir de sexta-feira, o embaixador dos EUA no Japão, Rahm Emanuel, disse à Nippon TV que a China não está prevista para participar do IPEF iniciado pelos EUA, e a nova estrutura não é sobre baixo custo e eficiência, que são a força da China, mas sobre sustentabilidade e estabilidade.

Ele disse que a visita de Biden ao Japão mostrará a força da aliança bilateral com a China. "É um alerta para a China de que os Estados Unidos são a presença e o poder permanentes no Pacífico", disse ele.

A Casa Branca disse anteriormente que a visita de Biden de 20 a 24 de maio visa aprofundar ainda mais os laços entre governos, economias e pessoas, e a viagem avançará no "compromisso sólido" do governo Biden com um "Indo-Pacífico livre e aberto".

