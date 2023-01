Enviado palestino à ONU confirma reunião do Conselho de Segurança para discutir tensões em torno da Mesquita de Al-Aqsa

Apoie o 247

NAÇÕES UNIDAS, 5 de janeiro (Sputnik) - O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência na quinta-feira (5) para discutir a polêmica visita do ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben Gvir, à Mesquita de Al-Aqsa no Monte do Templo, disse o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour durante uma conferência de imprensa.



"Haverá uma reunião de emergência do Conselho de Segurança amanhã às 3 horas [do leste]", disse Mansour nesta quarta-feira (4).



Na terça-feira (3), Gvir visitou o Monte do Templo, onde fica a mesquita Al-Aqsa --um dos locais mais reverenciados pelo Islã. A visita provocou condenação de grande parte do mundo muçulmano, incluindo Arábia Saudita, Catar, Jordânia e Emirados Árabes Unidos.



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está comprometido em proteger o status quo do Monte do Templo, disse um membro de seu gabinete na terça-feira. O Monte do Templo é reverenciado como um local sagrado por todas as fés abraâmicas.

