Enviado russo na ONU diz que não há previsão de paz na Ucrânia 'até que acúmulo de armas pare'

Sputnik - Autoridade russa nas Nações Unidas afirmou que quando o Ocidente "for realista em atender nossas preocupações, que expressamos muito claramente desde o primeiro dia, então acho que as perspectivas de paz estarão próximas".

Nesta terça-feira (7), o representante permanente da Rússia, Vasily Nebenzya, disse que as perspectivas de paz na Ucrânia estarão à vista quando o acúmulo de armas enviadas pelo Ocidente for interrompido no país.

"Espero que quando este acúmulo de armas e essa loucura sobre isso [...] pare e quando aqueles que o promovem parem sua guerra por procuração contra nós [Rússia] com a ajuda dos pobres ucranianos que estão morrendo por eles, quando eles forem realistas em atender nossas preocupações, que expressamos muito claramente desde o primeiro dia, então acho que as perspectivas de paz estarão próximas", disse Nebenzya.

O embaixador acrescentou que "até agora, não vejo nenhuma prontidão do outro lado para se envolver em algo significativo."

Também hoje (7), o governo alemão anunciou que enviará 178 tanques Leopard 1 para Ucrânia, de acordo com a revista Spiegel. Moscou tem alertado o Ocidente sobre o envio de armas para Kiev e deixado claro que o armamento será considerado "alvos legítimos das Forças Armadas da Rússia".

