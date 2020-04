Epidemia de coronavírus cresce na América Latina. Brasil, Chile e Equador lideram

Brasil, Chile e Equador permaneceram neste sábado como os países latino-americanos com o maior número de contágio devido à pandemia de coronavírus edit

247 - O Brasil, com 10.278 casos confirmados e 432 mortes por coronavírus. çlidera o ranking do coronavírus na América Latina, seguido de Chile e Equador.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de mortes por coronavírus aumentou para 432, com 73 mortes registradas nas últimas 24 horas.

A região brasileira mais afetada pela pandemia é o estado de São Paulo, a mais rica e populosa do país, com 4.466 casos e 260 mortes.

No Chile, o número aumentou neste sábado para 4.161 casos confirmados, com 27 mortes por pandemia em todo o país, segundo o Ministério da Saúde.

A subsecretária de Saúde do Chile, Paula Daza, informou que até as 21:00 horas locais da sexta-feira havia 424 novos casos de coronavírus e cinco mortes.

No Equador, o Ministério da Saúde Pública aumentou o número de casos confirmados de covid-19 para 3.465 neste sábado e para 172 as mortes.

O vice-ministro da Saúde do país sul-americano, Ernesto Carrasco, observou que nas últimas 24 horas foram relatados 97 novos casos e 27 novas mortes, bem como 4.475 casos suspeitos.

Carrasco afirmou que, do total de casos confirmados no Equador, 2.402 estão concentrados na província de Guayas (sudoeste), a área mais afetada pelo vírus no Equador.

As autoridades argentinas confirmaram 1.451 casos positivos e 43 mortes por covid-19 neste sábado.

O Ministério da Saúde confirmou no sábado à noite 98 novos casos da doença e a morte de um homem de 73 anos que reside na província de Buenos Aires.

Por seu lado, o governo do Peru informou que o número de casos confirmados de coronavírus aumentou para 1.746, com 73 mortes.

O Ministério da Saúde da Colômbia informou neste sábado que o número de pessoas infectadas pela coronavírus aumentou para 1.406 e que 32 pessoas morreram como resultado da doença.

O governo cubano registrou neste sábado 19 novas infecções pelo Covid-19, elevando o número de infectados para 288. Até o momento, Cuba registra seis mortes pelo vírus.

Na Costa Rica, os casos confirmados de coronavírus totalizaram 435 até este sábado, 19 a mais do que o relatado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira.

O número de mortos em Honduras devido ao coronavírus aumentou para 22 neste sábado, com sete novos casos registrados, enquanto os infectados já são o número 268, informou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Riscos (Sinager).

O Sinager reiterou seu apelo à população para que respeite as cercas epidemiológicas, principalmente em áreas que apresentam casos positivos para o vírus.

As autoridades panamenhas confirmaram que até o momento existem 46 mortes e 1.801 infectadas, de acordo com os últimos dados divulgados.

Fonte: Telesul

