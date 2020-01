Epidemia de coronavírus: número de mortes aumenta para 80 na China

247 - Já são 80 os mortos por coronavírus na China, segundo o governo chinês. Neste domingo (26), foram comunicadas mais 24 mortes na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. Autoridades locais ainda anunciaram que o número de casos comprovados chegou a 2.761.

A reportagem do portal G1 destaca que "também neste domingo, o ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, Ma Xiaowei, disse que o novo coronavírus pode se espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas. Segundo a Reuters, Ma afirmou ainda durante a coletiva que a capacidade de transmissão do coronavírus está se fortalecendo e reforçou as ações de contenção, que até agora incluem restrições de transporte e viagens e o cancelamento de grandes eventos, serão intensificados."

A matéria ainda informa que "Ma disse também que o período de incubação do coronavírus pode variar de um a 14 dias, e que o vírus é infeccioso durante a incubação, o que não foi o caso da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), um coronavírus que se originou na China e matou quase 800 pessoas globalmente em 2002 e 2003. Como medida de prevenção do surto, o governo chinês anunciou que vai estender o recesso de Ano Novo até o dia 2 de fevereiro em todas as escolas do país."