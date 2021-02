Equador divulga resultados finais da eleição presidencial. Segundo turno será entre Arauz e Lasso

O Conselho Nacional Eleitoral do Equador concluiu a contagem dos votos, 12 dias após as eleições: Arauz e Lasso irão às urnas no segundo turno em 11 de abril edit

247 - Com 100% dos votos apurados, o Conselho Nacional Eleitoral do Equador proclamou o resultado final da eleição presidencial. Os candidatos Andrés Arauz (progressista) e Guillermo Lasso (da direita neoliberal) se enfrentarão no segundo turno, que será disputado no próximo dia 11 de abril.

De acordo com os resultados publicados, Arauz, da coalizão União pela Esperança, que congrega as forças progressistas e conta com o apoio do ex-presidente Rafael Correa, obteve 3.032.906 votos, 32,72% do total, tornando-se o vencedor do primeiro turno, enquanto Lasso, do movimento Criando Oportunidades em aliança com o Partido Social Cristão (PSC), alcançou 19,74%, com 1.829.378 votos.

Em terceiro lugar, bem próximo do segundo, ficou Yaku Pérez, do partido indígena Pachakutik, com 1.796.542 votos (apenas 32.836 votos a menos que Lasso), 19,38% do total, informa a RT.

