Equador: Guillermo Lasso e Yaku Pérez pedem recontagem de votos para definir quem disputará 2º turno

Sputnik Brasil - O ex-banqueiro de direita Guillermo Lasso e o candidato indígena Yaku Pérez pediram hoje (12) ao Conselho Eleitoral, de forma conjunta, uma recontagem de votos para determinar o segundo lugar das eleições presidenciais no Equador.

O candidato que ficar na segunda posição deverá disputar o turno decisivo em 11 de abril com Andrés Arauz, ganhador do primeiro e pupilo do ex-presidente Rafael Correa, que foi condenado por corrupção no país sul-americano e vive atualmente na Bélgica.

Segundo a agência de notícias Associated Press, Pérez disse que o Conselho Eleitoral tem uma oportunidade histórica de mostrar ao país "que não há fraude e que o processo eleitoral foi realizado com transparência".

"Se não houve irregularidades, se não houve fraude, serei o primeiro a dizer, diante dos meios de comunicação, diante do país e da comunidade internacional, que 'me equivoquei'", afirmou Peréz, citado pela agência norte-americana.

Señor @LassoGuillermo, el pueblo ecuatoriano nos pide un acuerdo. Le invito a un diálogo en el CNE de Quito para solicitar, junto a los otros candidatos, la apertura de urnas y un conteo voto a voto con un delegado de cada partido y ante los veedores de la OEA. — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) February 11, 2021





"Senhor Guillermo Lasso, o povo equatoriano nos pede um acordo. Lhe convido para um diálogo no Conselho Nacional Eleitoral de Quito para solicitar, junto dos outros candidatos, a abertura das urnas e uma contagem voto a voto com um delegado de cada partido e diante dos observadores da Organização dos Estados Americanos", disse Perez.

Lasso, por sua vez, assinalou que apoia "a proposta do candidato Yaku Pérez" de exigir "transparência total e absoluta no processo eleitoral". "Acredito que, acima dos interesses partidários e pessoais, está o bem-estar do Equador", disse o ex-banqueiro, segundo a AP.

Hoy debe primar el bienestar de todos los ecuatorianos, por eso acepto la invitación del candidato @yakuperezg el día de mañana en Quito para conversar sobre el futuro del Ecuador delante del CNE y los observadores internacionales.#EcuadorUNIDO February 11, 2021





"Hoje a prioridade deve ser o bem-estar de todos os equatorianos, por isso aceito o convite do candidato Yaku Pérez para conversar no dia de amanhã [hoje, 12] sobre o futuro do Equador diante do Conselho Nacional Eleitoral e dos observadores internacionais", disse Lasso.

De acordo com os números oficiais do Conselho, Lasso obteve 19,74% dos votos e Pérez 19,38%, com 99,96% das urnas apuradas. Ainda falta processar 0,31% das atas eleitorais com inconsistências, tais como somas incorretas e a falta de assinaturas, entre outros erros.

Para ganhar a eleição no primeira turno no Equador, um candidato deve obter a metade mais um dos votos válidos ou pelo menos 40% com uma vantagem de dez pontos sobre o seu concorrente mais próximo.

Após o término da votação no último domingo (7), o órgão eleitoral tem dez dias para processar os resultados que definirão os protagonistas do segundo turno.

