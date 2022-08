Equipe da AIEA confirma inspeção na usina nuclear em Zaporijia, ameaçada por bombardeios

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, confirmou, nesta segunda-feira (29), que uma equipe do órgão da ONU vai visitar a usina nuclear ucraniana de Zaporijia, que foi alvo de ataques nas últimas semanas.

"Chegou o dia. A missão da AIEA está a caminho de Zaporijia. Devemos proteger a segurança da maior usina da Europa", escreveu Grossi, no Twitter. Ele anunciou que a equipe chegará "no fim desta semana".

A usina i, onde estão localizados seis dos 15 reatores nucleares da Ucrânia, foi tomada pelas forças russas em março, logo após o início da operação militar especial, em 24 de fevereiro, e fica perto da linha de frente no sul.

Kiev e Moscou acusam-se mutuamente de bombardear as proximidades do complexo, que faz fronteira com a cidade de Energodar, no rio Dnipro, e de colocar o local em perigo.

