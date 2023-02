Equipe de resgate chinesa chega à Turquia

A equipe é composta por trabalhadores do Corpo de Bombeiros e Resgate de Pequim, do Serviço Nacional de Apoio à Resposta a Terremoto e do Hospital Geral de Emergência edit

Rádio Internacional da China - A pedido do governo turco, uma equipe de resgate composta por 82 pessoas, enviada pelo governo chinês, chegou às 3h30 desta quarta-feira (8) no aeroporto de Adana, cidade no sul da Turquia, após cerca de 10 horas de voo. A equipe vai auxiliar no resgate de vítimas dos terremotos da região.

Sendo a primeira equipe de resgate profissional enviada pelo governo chinês a uma cidade de indústria pesada, ela é composta por trabalhadores do Corpo de Bombeiros e Resgate de Pequim, do Serviço Nacional de Apoio à Resposta a Terremoto da China e do Hospital Geral de Emergência da China. A equipe leva 20 toneladas de materiais de resgate que serão utilizados na busca, comunicações e tratamento médico e quatro cães de busca e resgate. Após a chegada à Turquia, a equipe estará em contato com o governo local, a embaixada da China no país, as Nações Unidas e outros órgãos relacionados para estabelecer a meta de missão e procurar e instalar a sede de comando temporária na região afetada. Depois a equipe realizará o resgate de pessoas e tratamento médico, avaliará o desenvolvimento do desastre e instalará um hospital temporário.

Trata-se de uma equipe profissional, criada pelo Ministério de Gestão de Emergência da China, obteve em 2019 aprovação da ONU para resgatar em cidades de indústria pesada, e se dedica aos resgates de terremotos, na água, na montanha e em outras circunstâncias. O grupo já participou de várias missões importantes tanto na China quanto no exterior.

