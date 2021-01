Equipes da SWAT chegam ao Capitólio (vídeo)

247 - Imagens que circulam nas redes sociais mostram equipes da SWAT (Armas e Táticas Especiais) chegando ao Capitólio para auxiliar a polícia local na contenção de manifestantes que, inflamados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram o Congresso norte-americano.

A situação no prédio é tensa. Uma mulher chegou a ser baleada no peito nas proximidades do Capitólio.

🚨 URGENTE: Equipes da SWAT chegam ao Capitólio para controlar a situação. pic.twitter.com/UeJfEMrq58 January 6, 2021

O vice-presidente, Mike Pence, afirmou que o ataque ao Congresso "não será tolerado". O presidente eleito, Joe Biden, falou em “insurreição”, exigindo que Trump ordene que os invasores deixem o local.

As imagens da invasão são chocantes.

O conhecimento liberta. Saiba mais