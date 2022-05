Equipes de resgate buscam corpos em hotel de Havana após explosão; número de mortos vai a 26

Apoie o 247

Por Marc Frank

HAVANA (Reuters) - Equipes de resgate vasculhavam escombros, neste sábado, em busca de corpos e possíveis sobreviventes após um hotel no centro de Havana ser devastado pelo que as autoridades disseram ter sido uma explosão provocada por vazamento de gás, deixando pelo menos 26 pessoas mortas.

A explosão no Hotel Saratoga, a apenas um quarteirão de distância do icônico prédio do Capitólio em uma área renovada do centro de Havana, danificou seriamente dois prédios residenciais de luxo adjacentes e causou danos mais leves em 17 estruturas em um raio de dois quarteirões. Os destroços caíram em pedestres na região muito movimentada e detritos chegaram a uma escola primária próxima.

Autoridades locais disseram que 50 adultos e 14 crianças ficaram feridos. Quatro dos mortos eram crianças, afirmaram, dando poucos detalhes. Um dos mortos era um turista espanhol.

Autoridades e a imprensa local disseram que as equipes de resgate estavam trabalhando para criar uma passagem ao porão, com esperança de encontrar sobreviventes. Afirmaram que o ritmo era lento porque engenheiros tinham que checar a estabilidade do que sobrou do prédio.

O hotel, em um prédio que tem mais de um século, estava fechado e apenas trabalhadores estavam no lado de dentro no momento da explosão, disse a emissora de televisão estatal.

O hotel com estilo neoclássico foi remodelado por uma empresa britânica após a queda da União Soviética, e durante muitos anos foi considerado o local preferido de hospedagem para autoridades governamentais estrangeiras e celebridades.

Recentemente, perdeu um pouco do seu brilho com a abertura de novos hotéis em Havana, mas ainda era um estabelecimento de cinco estrelas a minutos de distância de locais históricos, como o renovado Teatro Martí, atingido por danos moderados.

“Bom, são mais notícias ruins. Houve Trump, Biden, a pandemia, escassez, e eu poderia continuar”, disse Michael Serano, enfermeiro que também trabalha como faz-tudo, recolhendo os ombros e olhando para o céu.

A indústria do turismo de Cuba foi praticamente fechada nos últimos dois anos e está em processo de reabertura agora que as vacinas desenvolvidas internamente parecem ter contido o novo coronavírus, embora as chegadas de turistas estejam em cerca de 30% dos níveis pré-pandemia.

