Erdogan ameaça nova ofensiva na Síria

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou lançar uma operação militar na Síria para proteger a fronteira sul da Turquia.



Falando após uma reunião do Gabinete, Erdogan disse que o objetivo da operação seria retomar os esforços turcos para criar uma zona segura de 30 quilômetros ao longo de sua fronteira com a Síria.



“Em breve, tomaremos novas medidas em relação às partes incompletas do projeto que começamos na zona segura de 30 km de profundidade que estabelecemos ao longo de nossa fronteira sul”, disse Erdogan.

Ele não forneceu mais detalhes, mas disse que a operação começará depois que as forças militares, de inteligência e de segurança da Turquia concluírem as preparações.

"Tomaremos nossas decisões após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional marcada para quinta-feira", disse Erdogan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde agosto de 2016, a Turquia lançou três operações militares no norte da Síria dirigidas ao grupo Estado Islâmico às Unidades de Proteção do Povo (YPG).



A Turquia vê o YPG como uma ramificação do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), um grupo armado que luta pelos direitos autônomos curdos na Turquia há quase quatro décadas. O PKK é designado como organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE