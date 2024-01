Erdogan aprova entrada da Suécia na Otan

A candidatura sueca para entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte ainda aguarda ratificação da Hungria edit

ANCARA, 25 de janeiro (Sputnik) - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aprovou oficialmente nesta quinta-feira a ratificação da entrada da Suécia na OTAN pela Turquia, informou o canal de televisão NTV.

De acordo com o canal turco, o decreto com a aprovação presidencial da ratificação da entrada da Suécia na OTAN foi publicado no Diário Oficial da Turquia, conhecido como Resmi Gazete. A publicação no diário significa que o processo de ratificação foi concluído.

As autoridades suecas receberam com satisfação a decisão da Turquia. "Recebemos com satisfação a aprovação da Turquia da ratificação da entrada da Suécia na OTAN. Com isso, alcançamos um marco importante no caminho da Suécia para a adesão à OTAN", escreveu o gabinete do primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, no X.

A Suécia, juntamente com a Finlândia, apresentou sua candidatura à OTAN em maio de 2022, vários meses após o início da operação militar russa na Ucrânia. A Finlândia tornou-se membro da aliança em abril de 2023. A candidatura da Suécia ainda aguarda ratificação pela Hungria.

