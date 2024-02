Erdogan compara genocídio israelense em Gaza aos crimes nazistas

Apoie o 247

247 - Falando na sexta-feira (9) no fórum de jovens sob os auspícios da Organização de Cooperação Islâmica (OIC), o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que as incansáveis ​​agressões levadas a cabo pelo regime israelense contra a Faixa de Gaza, desde Outubro passado, são “ataques que lembram os nazistas”.

“Diante dos olhos de todo o mundo, as forças de ocupação israelenses martirizaram 28 mil dos nossos irmãos e irmãs palestinos, a maioria dos quais eram crianças e mulheres”, disse o chefe de Estado turco.

Erdogan reafirmou a determinação do seu país em enviar ajuda humanitária e médica aos palestinianos na Bloqueada Faixa de Gaza e prometeu fazer o que for necessário para que a barbárie israelita não seja esquecida. “Fazemos grandes esforços para garantir que os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra cometidos por Israel não sejam ignorados internacionalmente”, sublinhou.

O presidente da Turquia afirma que o regime de Israel deve ser responsabilizado e julgado em tribunais internacionais pelos crimes de guerra cometidos em Gaza.

Da mesma forma, ratificou mais uma vez o firme apoio da Turquia à formação de um Estado Palestino independente. “Continuaremos a nossa luta até que um Estado palestino independente, soberano e territorialmente integrado seja estabelecido com base nas fronteiras de 1967, com Jerusalém [Al-Quds] como sua capital”, concluiu.

O Governo turco considerou o regime israelita um “Estado terrorista” e solicitou um julgamento justo para as autoridades israelitas, lideradas pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, perante o Tribunal Penal Internacional (TPI), pelo genocídio cometido em Gaza.

Erdogan para Netanyahu: com ou sem armas nucleares, o seu fim está próximo

Erdogan também acusou o Ocidente de flagrante duplicidade de critérios em relação às guerras em curso na Ucrânia e em Gaza. “O Ocidente é o principal responsável pelo que está a acontecer em Gaza e defende totalmente o assassinato de crianças palestinianas; Até ontem choraram lágrimas de crocodilo pelas atrocidades na Ucrânia, [mas] hoje defendem Israel e têm as mãos manchadas de sangue”, denunciou o presidente turco em 28 de outubro.

