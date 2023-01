Erdogan descreve suas relações com Putin como honestas e baseadas na confiança

Apoie o 247

TASS - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descreveu suas relações com o presidente russo, Vladimir Putin, e entre os dois países em geral como honestas e baseadas na confiança.

"Temos respeito e confiança nas relações com a Rússia. E minhas relações com o Sr. Putin são baseadas na honestidade. E todos os nossos pedidos relativos ao Tartaristão, Daguestão e essas regiões são atendidos", disse ele em uma reunião com a juventude no domingo, que foi televisionado pelo canal TRT.

Segundo o presidente turco, "houve muitas ameaças" de outros países "em conexão com a compra de sistemas S-400 [russos]". "Mas nós compramos S-400. E agora os temos", disse ele.

Nesse contexto, ele tocou no tema de possíveis suprimentos de caças F-16 e F-35. "Quanto aos jatos F-16, queremos tê-los de vocês [os Estados Unidos], mas vocês não os dão para nós. Vocês prometeram jatos F, mas quebraram sua palavra. Pagamos cerca de 1,4 bilhão de dólares americanos, mas vocês não estão dando para nós. Se não der, terá seu preço", disse ele.

A Turquia quer ter 40 caças F-16 Block 70 e kits para a modernização dos aviões que já possui. A questão foi congelada depois que Ancara comprou os sistemas russos de defesa aérea S-400. O acordo também suspendeu a participação da Turquia no projeto de desenvolvimento e produção dos caças F-35. Os opositores do acordo do F-16 com a Turquia no Congresso dos EUA motivam a recusa da resistência de Ancara em permitir que Helsinque e Estocolmo sejam admitidos na OTAN e em suas relações com Moscou. A Turquia, por sua vez, diz rejeitar quaisquer condições para a implementação do acordo avançado pelo lado dos EUA.

