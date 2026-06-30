Erdogan diz que anexações de Israel impedem paz no Oriente Médio

247 - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que as anexações de Israel impedem a paz no Oriente Médio e defendeu que a causa palestina é central para qualquer esforço de estabilidade regional. Segundo ele, Gaza representa “um teste para a humanidade” diante da ofensiva israelense e da morte de milhares de civis, especialmente crianças.

As declarações foram divulgadas pela agência Prensa Latina, com base em discursos feitos por Erdogan na Cúpula de Presidentes de Conselhos da Otan, em Istambul, e na 33ª Reunião Consultiva e de Avaliação do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), realizada na província turca de Sakarya.

Durante a cúpula em Istambul, Erdogan afirmou que a questão palestina está na origem das tensões regionais e sustentou que interromper a expansão territorial israelense é uma condição indispensável para alcançar a estabilidade. O presidente turco também condenou a guerra em curso na Faixa de Gaza e disse que os responsáveis pelo que classificou como genocídio “serão inevitavelmente responsabilizados”.

Ao voltar ao tema durante o encontro do AKP, Erdogan reiterou que Ancara manterá apoio político e humanitário aos palestinos. Ele também ampliou o discurso para outras populações atingidas por guerras, ocupações e crises humanitárias, citando países e regiões como Somália, Sudão, Mianmar e Paquistão.

O presidente turco disse que a Turquia seguirá atuando em defesa de povos submetidos a conflitos e crises. Segundo Erdogan, a política externa de Ancara continuará voltada à estabilidade, à cooperação e à presença ativa em diferentes regiões do mundo muçulmano.

A fala reforça a posição crítica da Turquia em relação à ofensiva israelense em Gaza e à expansão territorial de Israel. Para Erdogan, sem a interrupção desse processo e sem uma resposta à crise humanitária palestina, não haverá condições para uma paz duradoura no Oriente Médio.