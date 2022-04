Erdogan diz que crise na Ucrânia mostra valor da Turquia para o Ocidente

Apoie o 247

Sputnik - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia mostrou a importância da Turquia para o Ocidente.

Para o líder turco, o país demonstrou seu valor, além de ser indispensável tanto para os EUA, como para a UE e os aliados da OTAN.

"O conflito na Ucrânia mostrou como a Turquia é importante para a UE em termos de segurança e energia", afirmou Erdogan.

Além disso, Erdogan reiterou que seguirá agindo como mediador nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia para alcançar um resultado positivo, em que tanto as partes quanto a comunidade internacional fiquem satisfeitos.

Vale ressaltar que a Turquia segue negociando sua adesão à UE, tanto que, recentemente, o presidente turco pediu à União Europeia que retomasse as "negociações de adesão" do país com o bloco.

