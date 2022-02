Erdogan diz que entregas de sistemas de defesa russos S-400 são um assunto da Turquia e não prejudicam a Otan

Apoie o 247

Sputnik - As entregas dos sistemas russos de defesa aérea S-400 são um assunto interno da Turquia, não sendo algo negativo para a Otan, afirmou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"O acordo de aquisição dos sistemas russos de defesa aérea S-400 por Ancara é um importante passo em termos de desenvolvimento da cooperação entre a Turquia e a Rússia. Os sistemas russos são muito importantes [...] As entregas são um assunto interno da Turquia. Essa é a nossa decisão. Nós tomamos essa decisão, acordamos com a Rússia. Em relação ao ponto de vista da OTAN, este passo não tem qualquer significado negativo", afirmou Erdogan.

A Rússia e a Turquia assinaram um contrato para o fornecimento de quatro divisões dos sistemas de defesa aérea S-400 por US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões) em 2017. As entregas ocorreram em 2019. Uma divisão deste tipo é composta por 8 lançadores múltiplos com quatro mísseis cada um.

O contrato incluía uma opção para mais um lote destes sistemas. No final de agosto de 2021, Erdogan afirmou que não tinha dúvidas sobre a compra de um segundo lote de S-400 da Rússia.

Esta aquisição causou mal-estar nas relações entre a Turquia e os EUA, seu aliado na Otan. Os EUA cancelaram a venda dos caças F-35 para a Turquia em 2019, alegando que o país poderia revelar os segredos militares do avião para a Rússia. O Kremlin e Ancara refutaram esta possibilidade.

