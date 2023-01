Erdogan diz que pode aprovar Finlândia na OTAN: 'Suécia ficará chocada'

Apoie o 247

Sputnik - A Turquia poderá "chocar" a Suécia e decidir aprovar a adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), afirmou o presidente turco, Tayyip Erdogan, neste domingo (29).

Tanto a Finlândia como a Suécia apresentaram pedidos para ingressar na aliança, em 18 de maio de 2022, após o início da operação militar especial russa na Ucrânia.

Até o momento, Estocolmo e Helsinque não tiveram suas solicitações ratificadas, já que não receberam o aval de dois países dos 30: Hungria e a Turquia.

"Se necessário, podemos dar uma mensagem diferente sobre a Finlândia. A Suécia ficará chocada quando dermos uma mensagem diferente sobre a Finlândia", disse Erdogan.

O ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billstrom, disse recentemente que, após as ações com a queima do Alcorão no país, o processo de entrada do país à OTAN foi suspenso. Apesar disso, ele expressou esperança de que acordos com Ancara possam ser alcançados na cúpula dos ministérios das Relações Exteriores dos países da aliança, em Vilnius, em julho.

Conforme disse uma fonte em Ancara à Sputnik, o mecanismo para o processo de adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN está suspenso por tempo indeterminado a pedido do lado turco.

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto, afirmou que concordava com a continuação do processo de ratificação separadamente da Suécia, mas depois recuou.

Já o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, informou que a Turquia não recebeu propostas da Finlândia sobre um pedido independente para ingressar na OTAN.

