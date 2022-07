Erdogan diz que pode deflagrar operação militar na Síria a qualquer momento

Apoie o 247

247 com agências internacionais - A nova operação militar de Ancara no norte da Síria pode começar a qualquer momento, disse o presidente turco Recep Tayyip Erdogan na sexta-feira.



"Sempre digo que podemos começar [a operação] a qualquer momento da noite. Não devemos nos preocupar e nos apressar, especialmente porque estamos trabalhando na área. Espero que comecemos a operação quando chegar a hora", disse Erdogan a repórteres depois de voltar da reunião de cúpula da Otan em Madri.



As autoridades turcas informaram anteriormente que as Forças Armadas turcas estão totalmente preparadas para uma operação transfronteiriça. Segundo Erdogan, o principal objetivo da operação planejada na Síria é expandir a zona de segurança de 30 quilômetros criada em outubro de 2019 após a Operação Primavera da Paz.



A mídia local informou que 50.000 soldados turcos e 5.000 combatentes do chamado Exército Sírio Livre, controlado por Ancara, devem participar da operação. Como foi observado, a operação permitirá à Turquia controlar o trecho de 600 quilômetros da fronteira com o país do Oriente Médio e minimizar as ameaças terroristas que emanam do território vizinho.



Em particular, observou o jornal Hurriyet, as áreas tomadas há seis anos pelas Forças de Autodefesa do Povo Sírio seriam liberadas e os corredores de segurança seriam ampliados. Assim, a área na margem oeste do Eufrates será completamente limpa de forças pró-curdas, que Ancara considera uma ramificação do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, o PKK.



Como resultado das operações anteriores da Turquia no norte da Síria, uma zona de segurança foi criada entre as cidades de Aazaz e Jerablus, ao norte de Aleppo, Afrin foi ocupada e as áreas fronteiriças a leste do rio Eufrates foram tomadas sob controle.

A Rússia, que controla o espaço aéreo no norte da Síria, alertou Ancara nas últimas semanas que uma nova operação causaria instabilidade no país e pediu à Turquia para evitar a violência.



No entanto, altos funcionários russos, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, não foram enérgicos em suas reuniões com as autoridades turcas no mês passado, segundo o site Middle East Eye. "Ele evitou nos avisar diretamente sobre qualquer nova operação, apenas transmitiu as advertências usuais", disse uma fonte com informações.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, viajou no sábado para Damasco no que ele disse ser uma missão para acalmar as tensões.

Ele disse que sua visita “tinha como objetivo estabelecer a paz e a segurança na região entre a Síria e a Turquia”, de acordo com a agência de notícias oficial do Irã, IRNA.

O Irã é um grande aliado do presidente sírio, Bashar al-Assad, e um importante parceiro comercial da Turquia.

