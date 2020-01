Erdogan diz que proposta de Trump sobre Jerusalém é inaceitável

247 - O presidente da Turquia, Recep Tayyp Erdogan, afirmou nesta quarta-feira (29), que o chamado "acordo do século" proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ignora os direitos dos palestinos e tenta legitimar a ocupação de Israel na região.

Segundo as declarações do líder turco, difundidas pela agência Anadolu, a cidade de Jerusalém é sagrada para os muçulmanos e é por isso que a proposta do inquilino da Casa Branca que planeja deixar essa cidade para Israel "nunca será aceitável", informa o site Russia Today.