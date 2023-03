Erdogan diz que Putin pode visitar Turquia em abril para inauguração de usina

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse nesta quarta-feira (29), que seu colega russo, Vladimir Putin, pode visitar a Turquia em 27 de abril para a inauguração do primeiro reator de energia nuclear do país, construído pela empresa estatal russa de energia nuclear Rosatom.

"Talvez haja a possibilidade de Putin vir em 27 de abril, ou podemos nos conectar à cerimônia de posse online e daremos o primeiro passo em Akkuyu", disse Erdogan em comentários televisionados na emissora privada ATV.

A Turquia irá carregar o primeiro combustível nuclear na primeira unidade de energia da usina nuclear de Akkuyu e concederá oficialmente à unidade o status de instalação nuclear em 27 de abril, disse Erdogan em um anúncio anterior na quarta-feira.

O Kremlin negou na segunda-feira as informações de que Putin planejava visitar a Turquia. No sábado, o Kremlin anunciou que Putin e Erdogan discutiram durante um telefonema a implementação bem-sucedida de projetos estratégicos conjuntos no setor de energia, incluindo a construção da usina nuclear de Akkuyu.

O projeto de 20 bilhões de dólares e 4.800 megawatts (MW) para construir quatro reatores na cidade mediterrânea de Akkuyu permitirá à Turquia ingressar no pequeno clube de nações com energia nuclear civil.

A Turquia anunciou anteriormente planos para lançar o primeiro reator em Akkuyu em 2023.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.