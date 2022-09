Erdogan diz que Putin quer acabar com crise na Ucrânia o mais rápido possível

Apoie o 247

Sputnik - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, busca acabar com a crise na Ucrânia o mais rápido possível.

Durante entrevista à rede norte-americana PBS, Erdogan enfatizou que a Rússia não pretende seguir com o conflito e afirmou que a Ucrânia deveria seguir pelo mesmo caminho.

"Percebi que eles realmente querem terminar esse negócio o mais rápido possível. O problema com esse conflito é grande", afirmou.

"No momento, por exemplo, foi feito um acordo para a troca de 200 reféns, é um bom avanço", disse Erdogan, destacando ainda a importância dos esforços para a entrada de produtos agrícolas russos no mercado.

Apesar de pressionado pela PBS, Erdogan evitou críticas a Putin e lembrou do encontro que teve com o líder russo no Uzbequistão.

Nesse sentido, o presidente turco disse que ainda tem esperanças de um encontro presencial entre Putin e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky.

"A Turquia, como um país que segue uma política de equilíbrio, é a favor de ouvir os dois lados. É por isso que temos uma vontade insistente de reunir esses líderes. Vamos reuni-los, sempre quis ouvir até agora não conseguimos fazer isso, mas não perco a esperança", disse.

