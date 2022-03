Erdogan pede a Putin que declare cessar-fogo na Ucrânia e faça a paz

Apoie o 247

Reuters - O presidente turco, Tayyip Erdogan, pediu neste domingo (6) que Vladimir Putin declare um cessar-fogo na Ucrânia, abra corredores humanitários e assine um acordo de paz, informou o governo turco.

A Turquia, membro da OTAN, compartilha uma fronteira marítima com a Rússia e a Ucrânia no Mar Negro e tem bons laços com ambos. Ancara chamou a invasão da Rússia de inaceitável e se ofereceu para sediar as negociações, mas se opôs às sanções contra Moscou.

Em um comunicado após um telefonema de uma hora, a presidência turca informou que Erdogan disse a Putin que a Turquia estava pronta para contribuir para uma resolução pacífica do conflito.

"O presidente Erdogan, que disse que um cessar-fogo imediato não apenas aliviará as preocupações humanitárias na região, mas também dará uma oportunidade à busca de uma solução política, renovou seu apelo: 'vamos pavimentar o caminho para a paz juntos'", disse seu gabinete.

"Erdogan enfatizou a importância de tomar medidas urgentes para alcançar um cessar-fogo, abrir corredores humanitários e assinar um acordo de paz", afirmou.

Segundo o Kremlin, Putin disse a Erdogan que a Rússia só interromperia sua operação militar se a Ucrânia parasse de lutar e se a demanda de Moscou fosse atendida, acrescentando que a operação seria planejada.

A Rússia chama seu ataque de "operação militar especial". Ele levou a uma crise humanitária e mais de 1,5 milhão de pessoas já deixaram o país, no que as Nações Unidas dizem ser a crise de refugiados que mais cresce na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A Turquia disse que seria "ingênuo" esperar resultados das negociações Ucrânia-Rússia enquanto a luta continua. O ministro da Defesa da Turquia disse no domingo que um cessar-fogo urgente é necessário para que Ancara possa evacuar seus cidadãos da Ucrânia.

Erdogan, que chamou Putin de "amigo", havia falado pela última vez com o líder russo em 23 de fevereiro, um dia antes de a Rússia lançar sua invasão. A ligação faz de Erdogan o terceiro líder da Otan a falar com Putin desde sua ofensiva, seguindo os líderes da Alemanha e da França.

Ao mesmo tempo em que estabelece laços estreitos com a Rússia em defesa, comércio e energia e recebe milhões de turistas russos todos os anos, a Turquia também vendeu drones para a Ucrânia, irritando Moscou, e se opõe às políticas russas na Síria e na Líbia, bem como à anexação da Crimeia em 2014.

A Turquia disse que quer reunir ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e da Rússia para conversas em um fórum de diplomacia na próxima semana no sul da Turquia. Ambos os países receberam bem a oferta, mas Ancara diz que não está claro se eles poderão comparecer.

