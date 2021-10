Erdogan volta atrás após ter declarado embaixadores de 10 países 'persona non grata'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Turquia, que declarou embaixadores de 10 países 'persona non grata', voltou atrás da medida.

A crise diplomática iniciou após Canadá, França, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia e Estados Unidos terem pedido a libertação do filantropo Osman Kaval, que está preso há quatro anos acusado de financiar protestos e de se envolver na tentativa de golpe de Estado, em 2016

"Nosso objetivo não é criar crises, é proteger os direitos, leis, honra e soberania de nosso país", disse o presidente Recep Tayyip Erdogan em entrevista, nesta segunda-feira (25).

PUBLICIDADE

"Com um novo comunicado emitido pelas mesmas embaixadas hoje, um passo atrás foi dado em relação à calúnia contra nosso país e nossa nação. Acredito que estes embaixadores... serão mais cuidadosos em seus comunicados a respeito dos direitos soberanos da Turquia", completou Erdogan. (Com informações do Terra).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE