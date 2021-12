Ernesto Araújo atribui a si voto para Bolsonaro na Time

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Ernesto Araújo atribuiu a vitória de Jair Bolsonaro na eleição popular da revista Time para "person of the year" (pessoa do ano) à política externa conduzida durante sua gestão à frente do Itamaraty. A gestão Araújo foi marcada por embates diplomáticos com a China e sabotagem na compra de vacinas.

A "projeção internacional" do Brasil ocorreu, segundo ele, justamente entre "1/2019 e 3/2021", o período em que integrava o governo Bolsonaro.

O PR JB projetou-se internacionalmente a ponto de ganhar a votação para pessoa do ano da Time porque, entre 1/2019 e 3/2021, foi um corajoso defensor do mundo livre e de um Brasil grande e soberano, ou seja, em parte graças à política externa que, sob sua orientação, eu construí. PUBLICIDADE December 8, 2021

